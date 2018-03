Acquisti online, Sardegna 2/a in Italia

Sempre più negozi e boutique si riforniscono online per poi rivendere i prodotti ai clienti. La Sardegna è la seconda regione italiana che si affida ad internet per gli acquisti di abbigliamento, scarpe e accessori. L'Isola registra il 14,3 per cento delle transazioni online. Sopra c'è solo la Sicilia con una fetta del 17 per cento.

A rivelarlo è una ricerca di Brandsdistribution.com, azienda italiana che si occupa di distribuzione online di abbigliamento e accessori moda. Attraverso l'analisi dei dati di acquisto dei retailers iscritti alla piattaforma, la società ha stilato una sua classifica nazionale.

A decretare il primato delle due Isole maggiori, spiega l'azienda, sono senza dubbio i vantaggi della rete distributiva del sito: primo fra tutti il servizio di logistica, che garantisce la consegna della merce entro tre giorni lavorativi, abbattendo costi e tempi di distribuzione. Inoltre, la possibilità di acquistare i prodotti senza un minimo d'ordine incentiva anche i piccoli retailers, azzerando i costi di magazzino e il rischio di invenduto. Borse, scarpe e occhiali da sole risultano i prodotti più acquistati in assoluto dai rivenditori.