Abbanoa presenta Carta dell'acqua

Mostre, convegni, laboratori e spettacoli per "Il villaggio dell'Acqua", la tre giorni alla Mediateca del Mediterraneo organizzata da Abbanoa con il Comune di Cagliari per la Giornata mondiale dell'Acqua che si celebra oggi. Hanno tagliato il nastro il direttore generale dell'ente gestore del servizio idrico, Sandro Murtas, e l'assessore comunale alla Cultura, Paolo Frau. Per l'occasione Abbanoa ha presentato la Carta fondamentale dell'acqua per la Sardegna. Il documento tiene conto della natura di una regione povera di risorse idriche e, come strada da seguire, indica un'assunzione collettiva di impegni all'insegna dei valori di tutela, salvaguardia e sostenibilità del bene.

Domani sarà la giornata dedicata a ripercorrere la storia, a partire dalla fotografia di Cagliari prima dell'arrivo dell'acquedotto, per proseguire con un focus sull'acqua nella Sardegna nuragica, passando per le note e le parole di "Filastrocche'n roll". Per finire con i racconti degli scrittori da palco come Flavio Soriga, Elio Satta, Nicola Muscas, Nicola Mameli, Paola Soriga, Lalla Careddu, Dario Dessì, Paolo Maccioni, Francesco Bachis, Emilia Agnesa, Emanuele Pittoni, Gianni Tetti.

Sabato 24 laboratori d'acqua la mattina e poi esibizione degli inSuperAbili, squadra di ragazzi diversamente abili che hanno trovato riscatto nell'acqua e partecipano con successo a competizioni nazionali di sport natatori. Dalle 19, musica con i Nahiu e il gruppo Non Soul Funky. Come ogni anno, in collaborazione con Legambiente, Abbanoa apre i cancelli dei maggiori impianti di potabilizzazione dell'Isola a scolaresche e famiglie.