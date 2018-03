Schianto in auto, muore un 63enne

(ANSA) - SASSARI, 21 MAR - Un automobilista di 63 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla Camionale che conduce a Porto Torres, all'altezza di Truncu Reale.

L'uomo - del quale non sono ancora state rese note le generalità - secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avrebbe perso il controllo dell'auto che poi è andata a schiantarsi contro il new jersey centrale della carreggiata.

Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo. (ANSA).