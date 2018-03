Rintracciato italiano scomparso a Nizza

Giovanni Cherchi, il ragazzo 22enne di Uri (Sassari), di cui la famiglia non aveva più notizie dal 28 febbraio, è vivo e sta bene. È stato rintracciato ieri ad Alessandria dalle forze dell'ordine, che avevano attivato le ricerche in tutta la Penisola. Il ragazzo ha detto di non voler fare rientro in Sardegna ed è stato invitato dagli agenti a mettersi in contatto con i familiari per tranquillizzarli.

Il giovane si era imbarcato sul traghetto per Genova a metà gennaio dicendo alla famiglia che andava a cercare lavoro. L'ultimo telefonata alla mamma l'aveva fatta il 28 febbraio da Nizza. Poi più nulla, nemmeno un messaggio per oltre due settimane. La famiglia aveva quindi lanciato l'allarme: la sorella Veronica aveva chiesto aiuto sui social network, e del ragazzo si era occupata anche la trasmissione televisiva di RaiTre, "Chi l'ha visto?".

Ieri sera l'epilogo: Giovanni è vivo, sta bene, anche se per il momento non ha nessuna intenzione di rientrare a casa.