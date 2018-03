Movimento casa occupa uffici Abbanoa

Dopo essere riusciti a bloccare i sigilli all'allaccio dell'acqua delle due abitazioni occupate in via Bainsizza, del complesso denominato "Il Paguro" a Cagliari, oggi un gruppo di appartenenti al Movimento per la casa hanno occupato parzialmente gli uffici di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna, in via Is Cornalias.

I manifestati si erano dati prima appuntamento davanti al "Paguro" e poi si sono spostati in via Is Cornalias. Circa una ventina di persone è entrata negli uffici, chiedendo di poter parlare con il direttore generale per conoscere quali sono le intenzioni dell'azienda. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia che adesso stanno cercando di mediare con i manifestanti. La situazione è sotto controllo.

Secondo quanto appreso, per essersi allacciati abusivamente alla rete idrica i manifestanti rischiano l'accusa di furto d'acqua e, avendo impedito ai tecnici di Abbanoa di eliminare l'allaccio dalle abitazioni, anche quella di interruzione di pubblico sevizio.