Miniera Olmedo: lavoratori a -150 metri

Nuova clamorosa protesta dei minatori della miniera di bauxite di Olmedo, in provincia di Sassari: una decina di lavoratori sono scesi a circa 150 metri nel pozzo scavato per estrarre il minerale, chiudendo icancelli ed occupando il sito. A meno di tre mesi dalla conclusione della protesta durata oltre 90 giorni e che aveva portato i minatori a 180 metri di profondità, la vertenza riprende vigore.

"Stanchi di attendere" per la ricollocazione in Igea, la società partecipata dalla regione che si occupa di bonifiche dei siti minerari, i minatori hanno deciso di alzare il livello della lotta per il lavoro. A disposizione, per il reinserimento di 13 maestranze in Igea ci sono oltre 900 mila euro."La procedura sta andando avanti ma non capiamo dove sia l'inghippo che frena - spiega all'ANSA, Simone Testoni della Ugl Chimici - L'ultimo incontro con l'assessore regionale dell'Industria ha evidenziato una situazione di stallo. Ora chiediamo un faccia a faccia urgente con gli assessorati competenti".

PROBLEMI SICUREZZA, OCCUPAZIONE A -80 METRI - Alcuni problemi per la sicurezza a causa dell'acqua che ha allagato parti del pozzo all'interno della miniera hanno costretto i minatori di Olmedo a risalire ad una profondità di 80 metri. L'occupazione, avviata questa mattina, però prosegue e i lavoratori hanno ricevuto la visita del sindaco della cittadina del Sassarese, Antonio Faedda. Dei 26 minatori del sito, 13 sono rimasti senza ammortizzatori sociali tra luglio e dicembre 2017, mentre per gli altri 13 scadranno nel 2018.

"Non è possibile attendere ancora - spiega Simone Testoni dell'Ugl Chimici - per il passaggio dei lavoratori nella partecipata regionale Igea. Non si capisce perché non partono i contratti, visto che sono già state fatte le visite mediche e che Igea ha già disponibili le risorse per il reinserimento di 13 lavoratori". Per gli altri, secondo testoni, la soluzione è già pronta: "utilizzare la legge regionale 34 che consente ai sei comuni limitrofi di poter prendere in carico questi minatori e poterli utilizzare nelle amministrazioni".