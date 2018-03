Maltempo:pioggia e temporali in Sardegna

È stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledì 21 marzo l'allerta meteo della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico con criticità ordinaria (gialla). Le zone interessate sono l'Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.Mentre il vento ha lasciato la Sardegna, su tutta l'isola rimane la pioggia e le basse temperature e, almeno fino a metà della prossima settimana, la primavera che entrerà domani sarà solo un miraggio.

Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica di Decimomannu. Sulla Sardegna persiste un minimo depressionario che porterà piogge e temporali. Oggi sono stati registrati nel Campidano 15 millimetri di pioggia, ma entro la nottata e nella giornata di domani pioverà molto di più. In particolare nelle ore centrali di mercoledì precipitazioni consistenti si registreranno nella zona di Olbia e nel settore sudoccidentale dell'isola, mentre nel pomeriggio si sposteranno prevalentemente nel centrosud.

In dodici ore sono previsti cumulati in media tra i 10/20 millimetri ma in alcune zone potranno raggiungere anche i 40. Le piogge saranno "spalmate" in diverse ore e non dovrebbero creare particolari disagi. Possibili nevicate dai 1.100 metri.

Questo quadro climatico porterà ad un abbassamento delle temperature sia minime che massime di due-tre gradi. Ad esempio oggi le minime nel Campidano erano ferme a 7 gradi e arriveranno da domani a 4, mentre le massime resteranno sotto i 10 gradi. Il maltempo accompagnerà, tra schiarite e nuovi temporali, tutta la settimana e per gran parte della prossima.