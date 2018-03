Camera: debuttano i 17 deputati sardi

Primi passi in Parlamento anche per i diciassette deputati eletti nei collegi uninominali e plurinominali della Sardegna. Dalle 12 sono in fila a Montecitorio per le operazioni di accoglienza e registrazione che andranno avanti fino a martedì 27 marzo, dalle 9 alle 20.30, mentre la nuova legislatura debutterà venerdì 23, quando si riuniranno le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama. Una novità assoluta per 14 dei 17 neo eletti nell'Isola, una procedura consolidata invece per Romina Mura (Pd), Emanuela Corda (M5s) e Andrea Vallascas (M5s), gli unici uscenti riconfermati nella tornata del 4 marzo, la prima candidata capolista dem nel listino sud Sardegna per la Camera, come la pentastellata Emanuela Corda, seguita dal collega Vallascas.

Gli altri eletti nel proporzionale chiamati a sbrigare le formalità sono Gavino Manca (Pd, capolista al nord), Ugo Cappellacci (Fi, capolista nel listino sud), Pietro Pittalis (Fi, capolista al nord), Salvatore Sasso Deidda (Fdi, capolista nel collegio sud Sardegna), Guido De Martini (Lega, capolista al sud), Alberto Manca (M5s, collegio nord Sardegna), Paola Deiana (M5s, seconda in lista nel collegio nord) e Lucia Scanu (M5s, terzo nel listino sud).

Infine c'è il gruppo dei 5 stelle vincitori nei sei collegi uninominali: il velista Andrea Mura (Cagliari), l'avvocata Mara Lapia (Nuoro), il funzionario Sfirs e blogger Pino Cabras (Sulcis), il pastore-allevatore Luciano Cadeddu (Oristano), il legale civilista Mario Perantoni (Sassari), il giornalista Nardo Marino (Olbia).