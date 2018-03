Vela: a Valencia nasce la nuova Azzurra

Il sailing team di Azzurra è a Valencia per il varo della nuova barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda, la quarta della classe Tp52, costruita nel cantiere King marine, su disegno di Botin Partners. La barca ha toccato l'acqua nel Port America's cup, di fronte al famoso edificio Veles y vents, poi sono cominciate le operazioni di alberatura per consentire al nuovo scafo di effettuare i primi bordi e procedere alla messa a punto. La nuova Azzurra verrà battezzata ufficialmente a maggio, in occasione della prima tappa della 52 Super series di vela, dalla madrina di sempre, la principessa Zahra Aga Khan. Il test è previsto, invece, nel Palmavela, dal 2 al 6 maggio. "Siamo convinti che questa nuova Azzurra possa diventare un punto di riferimento per la nuova generazione Tp52 - spiega lo skipper Guillermo Parada -, così come lo è stata quella varata nel 2015.

Sappiamo che i nostri avversari non sono rimasti a guardare e il 2018 si presenta ancora più agguerrito della stagione passata".