Sassari, lavori rifacimento viale Italia

(ANSA) - SASSARI, 19 MAR - La via dello shopping chiude per un mese. Sono iniziati questa mattina i lavori per il rifacimento del manto stradale in viale Italia, una delle arterie più movimentate di Sassari, che rimarrà chiusa al traffico automobilistico per almeno 30 giorni.

Nella prima fase dei lavori ruspe e operai interverranno nel tratto di strada compreso tra viale Mancini e via Amendola. La zona da stamattina è diventata offlimits per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso che, in caso di necessità, potranno percorrere il tratto di carreggiata occupato dai binari della metropolitana di superficie.

Questa prima fase dovrebbe concludersi entro il 3 aprile, quando il cantiere si sposterà nel tratto di viale Italia compreso tra via Amendola e via Rockefeller, dove, per altre due settimane, saranno attuati gli stessi limiti alla circolazione delle auto.

Per poter effettuare i lavori il settore Mobilità del Comune in stretto coordinamento con la Polizia municipale, ha predisposto una mini rivoluzione della circolazione, che oltre alla chiusura di viale Italia, interessa tutte le traverse e le arterie limitrofe.

Sono stati deviati anche i percorsi dei mezzi pubblici, e sono state adottate tutte le precauzioni del caso per consentire alle ambulanze di poter comunque accedere in ogni momento al pronto soccorso del Santissima Annunziata, il cui ingresso si trova proprio in viale Italia. (ANSA).