Salvaguardia foreste, premiata Sardegna

(ANSA) - NUORO, 19 MAR - Grazie alle sue numerose foreste e all'impegno nella salvaguardia delle stesse e per i consistenti investimenti a favore del patrimonio forestale e della bio-economia delle risorse rinnovabili, la Sardegna si è aggiudicata il Premio Efi (il più grande network europeo per la ricerca forestale) Ambiente Forestale Europeo 2018.

E' stato il presidente della Regione Francesco Pigliaru a ricevere il premio, nell'auditorium dell'Isre a Nuoro, dalle mani del direttore dell'Efi, Marc Palahi, e alla presenza dell'assessora della difesa dell'ambiente Donatella Spano.

Presenti anche l'amministratore unico dell'agenzia Forestas, Giuseppe Pulina, il comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale Gavino Diana e l'assessore alla Sanità Luigi Arru.

"È un riconoscimento prestigioso di cui andiamo orgogliosi- ha detto Pigliaru - e che conferma l'impegno della nostra Regione nel portare avanti politiche ambientali efficaci.

Lavoriamo con determinazione per mantenere e valorizzare il nostro patrimonio forestale sia dal punto di vista normativo che operativo puntando a renderlo fonte di ricchezza e benessere", ha concluso Pigliaru ringraziando quanti hanno lavorato alla causa.

"La Sardegna ha compiuto un passo fondamentale di tipo normativo - ha affermato l'assessora Spano -. La prima legge forestale regionale, la 8 del 2016, ha infatti un indirizzo preciso: si basa sulla gestione sostenibile, sull'attenzione massima ai cambiamenti climatici, sulla ricerca forestale per capire al meglio le sfide future e un punto centrale è la multifunzionalità dei sistemi forestali". Secondo l'assessora, sono quattro le parole chiave caratterizzano la normativa:"La tutela, la valorizzazione, la razionalizzazione e la conoscenza.

C'è necessità di addetti specializzati nel settore forestale e per questo ringrazio tutte le forze di Corpo forestale, Forestas, Protezione civile e volontariato, compagnie barracellari che hanno contribuito alla difesa del nostro patrimonio boschivo", ha concluso Spano. (ANSA).