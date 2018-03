Oristano, focus imprese e mercati esteri

(ANSA) - ORISTANO, 19 MAR - Aiutare le imprese che intendono lavorare con i mercati esteri, spiegare come effettuare i pagamenti internazionali ma anche fare il punto sui rischi. Sono gli obiettivi del seminario in programma il prossimo 18 aprile nella sala conferenze della Camera di Commercio di Oristano.

L'appuntamento è organizzato da Ice, agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nell'ambito del Piano Export Sud 2, in collaborazione con l'Ente camerale oristanese.

Il seminario inizierà alle 9 e terminerà alle 17. Relatore sarà Domenico Del Sorbo, esperto di pagamenti internazionali e tecniche del commercio estero della Faculty Ice, che aiuterà a comprendere correttamente le caratteristiche degli strumenti di pagamento in uso nel commercio con l'estero. L'incontro sarà dedicato in particolare ai pagamenti internazionali e allagestione del rischio di credito.

I partecipanti dopo aver seguito il seminario potranno anche chiedere di effettuare un colloquio personalizzato con l'esperto il giorno dopo, in modo da poter approfondire le questioni relative alle loro aziende.

La partecipazione all'incontro è completamente gratuita. Le imprese interessate a partecipare al seminario dovranno iscriversi entro l'11 aprile prossimo, compilando la scheda di adesione disponibile all'indirizzo internet:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.(ANSA).