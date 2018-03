Olimpiadi Neuroscienze,Oro a studentessa

Andreea Doloc, studentessa del Liceo scientifico Pacinotti di Cagliari, ha vinto le selezioni regionali delle Olimpiadi delle Neuroscienze, che si sono tenute questo fine settimana alla Cittadella universitaria di Monserrato nell'ambito della Settimana del Cervello. Secondi a pari merito si sono classificati Guglielmo Cittadini (Liceo scientifico Pacinotti, Cagliari) e Alberto Piroddi (Liceo Scientifico Euclide, Cagliari).

Anche a Cagliari, come nel resto del mondo, ragazzi e ragazze si sono confrontati per stabilire chi ha il "miglior cervello" su argomenti come l'intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, l'invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Hanno aderito all'iniziativa nove istituti di istruzione secondaria superiore, per un totale di 213 studenti. L'iniziativa, giunta alla sesta edizione in Sardegna, è ormai una tradizione per l'Ateneo cagliaritano, grazie al lavoro di coordinamento svolto da due ricercatrici dell'Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Anna Lisa Muntoni e Liana Fattore, in collaborazione con la Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari.

Scopo principale della competizione è diffondere fra i giovani l'interesse per le neuroscienze, accrescendo la loro consapevolezza nei confronti della parte più "nobile" del loro corpo, il cervello, e la sensibilità alla propria salute nell'interesse della società in cui vivono e vivranno: un'iniziativa possibile soltanto grazie all'alto livello della ricerca scientifica che l'Università di Cagliari assicura grazie alla forte intesa con il Cnr. I tre vincitori sardi parteciperanno alla fase nazionale, a Catania il 5 e 6 maggio, durante la quale verrà proclamato il vincitore italiano che riceverà una borsa di studio per rappresentare l'Italia alla competizione The International Brain Bee 2018 in programma a Washington DC, dal 3 al 6 agosto.