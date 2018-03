Abbanoa apre Villaggio in Giornata acqua

Tre giorni di incontri dedicati all'acqua con spettacoli, musica, visite guidate e arte. Abbanoa, il gestore idrico sardo, in occasione del Word Water day 2018 organizza dal 22 al 24 marzo il Villaggio dell'acqua.

Il quartier generale sarà la Mediateca del Mediterraneo a Cagliari con aree accoglienza, corte aperta, spazi espositivi, zona ludica, area didattica e convegnistica e spazio multimediale. Il programma è stato presentato dai vertici di Abbanoa e dall'assessore della Cultura Poalo Frau. In realtà si parte mercoledì 21 con il meeting annuale dedicato agli investimenti dell'azienda per l'anno in corso.

"Acqua bene preziosissimo - ha detto l'amministratore unico Alessandro Ramazzotti - a cui bisogna prestare particolare attenzione. Questa è un'ottima occasione per sottolineare quanto sia importante". Giovedì l'inaugurazione con una giornata dedicata ai convegni a partire dalla presentazione della "Carta fondamentale dell'acqua". Ma si parlerà anche di nutrizione ed ecosostenibilità. Venerdì focus su passato e presente con un salto all'indietro nella Cagliari prima della dell'arrivo dell'acquedotto. Per proseguire poi con un approfondimento sull'acqua nella Sardegna nuragica. Parola e note passeranno poi a musicisti e scrittori. Sabato 24 giornata conclusiva con laboratori d'acqua per bambini e ragazzi.

Il 22 marzo come di consueto saranno aperti i cancelli dei maggiori impianti dell'isola a scolaresche e famiglie."Un'occasione in più - spiega Abbanoa - per far conoscere il processo industriale dell'acqua e per favorire l'attivazione di buone pratiche legate al consumo consapevole della risorsa idrica, reale e virtuale. Sicuramente un incentivo al consumo dell'acqua di rete quale acqua buona da bere, per l'adozione di uno stile di vita sostenibile".