A Cagliari Precetto pasquale interforze

(ANSA) - CAGLIARI, 19 MAR - Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo ordinario militare per l'Italia, ha officiato stamane il tradizionale Precetto Pasquale Interforze. La solenne cerimonia religiosa si è svolta nella Basilica di Bonaria, alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di divisione Giovanni Domenico Pintus, delle più alte autorità civili e militari dell'isola, nonché di una nutrita rappresentanza delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco e di tutti i Corpi Armati e non dello Stato di stanza a Cagliari e nei centri vicini, delle associazioni Combattentistiche e d'Arma e dei familiari dei militari caduti nei diversi teatri operativi.

"Sono fiero di essere vescovo della chiesa, fratello e amico di gente che ha compreso sino in fondo il Vangelo, che si può riassumere in una sola parola 'Amore fino al dono di sè per gli altri', e questo lo fate voi ogni giorno, qui in Italia e all'estero, quindi grazie dal profondo del cuore": con queste parole mons. Marcianò ha chiuso la sua omelia incentrata sulla sapienza e sul sacrificio di Cristo per la salvezza dell'umanità. "Siamo persone semplici al servizio della Nazione" ha detto il generale Pintus salutando e augurando a tutti i presenti, in particolar modo alle famiglie dei militari in servizio, una serena e santa Pasqua. I momenti centrali del solenne rito liturgico sono stati animati dalla corale polifonica interforze. (ANSA).