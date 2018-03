300 mln per nuove e più moderne scuole

La Sardegna cambia la Scuola: con 300 milioni di euro investiti nel programma straordinario Iscol@, è prima tra le regioni italiane sia per quantità di risorse impiegate nell'ultimo triennio sull'edilizia scolastica che per portata degli interventi.Attraverso Iscol@, fiore all'occhiello della Giunta guidata da Francesco Pigliaru, la Regione interviene su più fronti, dalla manutenzione straordinaria degli edifici al rinnovo degli arredi, sino alla realizzazione, primi in Italia, delle Scuole del nuovo millennio, che sono 24 nel primo lancio ma il cui numero è destinato ad aumentare sensibilmente in tempi rapidi. Ed è sugli arredi che fa il focus Iscol@ Design, la due giorni in programma a Cagliari, alla Fiera Internazionale della Sardegna, il 21 e 22 marzo prossimi, con incontri, mostre, laboratori e seminari ospitati in

uno spazio espositivo di 5 mila metri quadrati, in cui le parole d'ordine sono innovazione, tecnologia e materiali. Sulla funzione della qualità degli spazi nei processi educativi interverranno esperti, pedagogisti, psicologi, insegnanti e studenti. Partendo dal bando da 30 milioni di euro per il rinnovo arredi e attrezzature in 400 istituti frequentati da oltre 60.000 studenti sardi, l'evento fa il punto sul processo di rinnovamento e modernizzazione degli spa

zi scolastici e della didattica, sugli interventi realizzati e quelli in corso di attuazione nell'ambito dell'intero programma Iscol@, analizzando nello stesso tempo le buone pratiche nei sistemi dell'istruzione a livello nazionale e internazionale.Sarà allestito uno spazio espositivo di 5 mila metri quadrati, dedicato agli arredi innovativi, alle attrezzature e alle soluzioni tecnologiche per gli spazi interni, agli ambienti didattici multimediali e ai laboratori delle scuole, con le proposte presentate dai prod

uttori e dalle principali aziende nazionali e internazionali che hanno aderito all'iniziativa (in totale 50 aziende). Verranno inoltre proposti 14 concorsi di progettazione per le "Scuole del nuovo millennio" che stanno per essere realizzati.