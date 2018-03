Esplode bombola gpl in casa a Lodè

(ANSA) - NUORO, 17 MAR - Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri, in un appartamento di Lodè (Nuoro), per l'esplosione di una bombola di Gpl utilizzata per uso domestico. Due persone, marito a moglie, che si trovavano all'interno son rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale San Francesco di Nuoro.

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo e per ricostruire il fatto, ma pare che la deflagrazione sia stata accidentale. Stando a quanto riportato dai due residenti, la stanza era satura di gas. L'esplosione ha abbattuto il muro dell'abitazione adiacente.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e dei Vigili del fuoco per stabilire l'esatta natura dell'esplosione.