Cagliari a Benevento per cercare 3 punti

Classifica pericolosa. E ora il Cagliari deve correre. Anche cercando di vincere in trasferta: il successo fuori casa manca dalla gara dello scorso 30 dicembre contro l'Atalanta. Domani, contro il fanalino di coda Benevento, la squadra di Lopez ha l'occasione delle occasioni ma il mister chiede un cambio di atteggiamento: “Ripensando agli altri scontri diretti giocati in trasferta - spiega nella conferenza stampa della vigilia - non dobbiamo ripetere gli stessi errori commessi contro Chievo e Sassuolo. A Benevento dovremo essere noi a fare la partita, non aspettare di prendere gol prima di reagire. Voglio vedere un approccio diverso e la convinzione di potercela fare. Dobbiamo avere la consapevolezza di non sbagliare, di sapere soffrire”.

Per la gara in Campania Lopez ritrova Sau. Mentre rimangono fuori Lykogiannis e Cigarini (possibile ritorno dopo la sosta per il regista). E naturalmente Joao Pedro. Il tecnico riparte dalla Lazio: la formazione iniziale potrebbe essere proprio quella di domenica scorsa: "I due punti persi - ricorda Lopez - ci avrebbero fatto comodo ma non ci avrebbero definitivamente tirato fuori dalla lotta per la salvezza. Per me è fondamentale invece mantenere la concentrazione così come è successo la settimana della gara contro la Lazio. Dovremo essere concentrati - precisa - con massima attenzione ai dettagli. Le palle inattive potranno fare la differenza. Siamo chiamati a fare una grande prestazione, ancora migliore di quella fornita contro la Lazio”.

Sulla classifica corta il mister taglia corto: "dobbiamo soprattutto pensare a noi stessi. Il lavoro durante la settimana va fatto a prescindere dal risultato della domenica precedente. Mancano ancora tante partite importanti, bisogna tenere l'equilibrio". E sul Benevento dice: "hanno messo sotto molto squadre è un avversario profondamente cambiato rispetto alla partita di andata. Gioca, concede. Certo, il Benevento ha i suoi punti deboli, noi sappiamo cosa fare".