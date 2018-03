Weekend pioggia e temporali poi freddo

Pioggia, temporali, vento e, dalla prossima settimana, freddo. Il week end nell'Isola non sarà soleggiato come molti speravano. Già dalle prime ore di sabato il cielo sarà coperto con qualche isolata precipitazione.

"La Sardegna è interessata dalla parte calda di un esteso sistema nuvoloso", spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Le piogge interesseranno inizialmente la parte occidentale dell'Isola, per poi intensificarsi nel corso della giornata con l'arrivo di temporali, anche di moderata intensità, soprattutto nella zona centro settentrionale. In calo le temperature con massime tra i 10 e i 16 gradi, quota neve a 1.750 metri. Venti da ponente in mattinata a 30 chilometri orari, in serata da libeccio tra 50-70 chilometri orari sulla parte occidentale dell'Isola dove si potrebbero registrare anche mareggiate.

Domenica un peggioramento del quadro climatico. Lo zero termico si abbasserà a 1.250 metri e si registreranno nevicate sulle cime centrali. Pioverà su tutta la regione con temporali nell'area meridionale e dal pomeriggio nella parte centro occidentale. Le temperature massime si abbasseranno ulteriormente, fermandosi tra gli 8 e i 14 gradi, un anticipo del freddo che entrerà dalla prossima settimana. Su tutta Italia infatti, segnala ilMeteo.it, soffieranno venti di Burian che interesseranno anche la Sardegna con un ulteriore calo termico.