Musica: serata solidarietà al Lirico

Musica e solidarietà al Teatro Lirico di Cagliari nel segno di Mozart. L'ensemble Mixis Musica Etica sarà protagonista sabato 17 marzo alle 17.30, nel foyer di platea, in un concerto inserito nella XVII Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica.

La serata (ingresso libero) vede la collaborazione del Teatro Lirico di Cagliari con la Sezione Provinciale di Cagliari della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. L'ensemble Mixis Musica Etica è una compagine strumentale formata da professori dell'Orchestra del Teatro Lirico e composta da Gianmaria Melis, Lucio Filippo Casti (violini), Salvatore Rea (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Stefania Bandino, Riccardo Ghiani (flauti), Salvatore Chierchia (oboe).

Il programma musicale prevede: Quartetto per oboe, violino, viola e violoncello in Fa maggiore K. 370; Quintetto per flauto, violini, viola e violoncello in La maggiore K. 581; Quartetto per flauto, violino, viola e violoncello in Re maggiore K. 285a.