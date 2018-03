Biotestamento, registro ad Arzachena

Il Comune di Arzachena ha istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, il cosiddetto Dat, a seguito dell'approvazione della legge sul testamento biologico che stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere avviato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata.

"Istituire il registro - afferma il sindaco Roberto Ragnedda - significa offrire ai cittadini un servizio di assoluta civiltà che contribuisce a garantisce la libertà di espressione e decisione sul proprio futuro. In previsione di una eventuale perdita della capacità di decidere o di comunicare, ognuno può dichiarare in anticipo a quali esami, cure terapeutiche o singoli trattamenti sanitari vuole sottoporsi, esprimendo la propria volontà tramite il registro depositato presso l'ufficio Anagrafe del Comune".

Per essere valide, le DAT devono essere firmate davanti a un pubblico ufficiale, a un notaio o in presenza di un medico del Servizio sanitario nazionale. I documenti da predisporre, di cui verranno dati maggiori dettagli una volta attivato il servizio, sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.