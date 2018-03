Anziano cade in un pozzo e muore

Stava cercando di recuperare il secchio caduto nel pozzo, ma ha perso l'equilibrio Alessandro Madeddu, il pensionato di 88 anni morto questa mattina nel cortile della sua abitazione in via Gramsci a Villanovafranca. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono calati nella cavità con l'aiuto dei colleghi del nucleo Saf (soccorso alpino fluviale), tutti arrivati da Cagliari

I carabinieri della Compagnia di Sanluri, nel frattempo, hanno lavorato per ricostruire la tragedia. Grazie alla presenza di una telecamera di sicurezza installata all'esterno della casa, l'incidente è stato ripreso in tutte le sue fasi: l'occhio elettronico ha infatti inquadrato l'anziano che si sporgeva per recuperare il secchio, poi la perdita di equilibro e la caduta, fatale, nel pozzo.