Aeroporto Alghero,52 destinazioni estive

(ANSA) - ALGHERO, 16 MAR - Sedici mete europee, dal Belgio alla Danimarca, dalla Finlandia alla Germania, dall'Inghilterra all'Irlanda, dalla Norvegia ai Paesi Bassi, dalla Polonia alla Repubblica Ceca, dalla Romania alla Slovacchia, dalla Svizzera alla Spagna, dalla Svezia all'Ungheria, numerose destinazioni in Italia, un network composto da otto compagnie di linea e sette charter, per un totale di 52 destinazioni, nove delle quali nuove rispetto al passato recente. Sono i numeri con cui l'aeroporto internazionale "Riviera del corallo" si prepara ad affrontare la stagione "summer" del rilancio.

La programmazione estiva, che partirà di fatto tra una decina di giorni, prima di Pasqua, è stata presentata dal direttore generale di Sogeaal, Mario Peralda, e dal responsabile del settore "aviation" della società di gestione, Lelle Ciaravola, ai principali stakeholder del territorio.

Ryanair resta un interlocutore privilegiato: in estate il vettore irlandese assicura il 33% del traffico del "Riviera del corallo". La fine del suo monopolio, però, ha imposto una rivoluzione che oggi ha portato a incrementare le rotte attraverso una retta che coinvolge anche Alitalia Blue Air, EasyJet, Volotea, WizzAir, Vueling, SmartWings, e i charter di Corendon, Sas, TuiFly e TuiFly Nordic, JetTime, AirNostrum, Iberia Regional, Air Aisie. Le destinazioni italiane sono undici: a quelle storiche e a quelle in via di consolidazione si aggiunge Napoli. I voli di linea internazionali sono quindici, e le novità sono Luton, ossia Londra, e il ritorno di Barcellona e Madrid. I charter internazionali sono ventisette, i collegamenti nuovi sono quelli da e per Amsterdam, Bilbao, Maastricht e Malaga.

I rappresentanti delle principali categorie economiche collegate al turismo sono soddisfatti e lanciano un appello alla classe politica locale. "Prenda esempio da altri e compia i passi necessari per aiutare il territorio a diventare una vera destinazione turistica".(ANSA).