Pd: Dolores Lai candidata a segretaria

Dolrores Lai è la prima candidata ufficiale alla segreteria regionale del Pd. Con un lungo post sul proprio profilo Facebook, è stata proprio l'esponente democratica a proporsi per la successione di Luigi Cucca, di cui sabato 17, nella riunione della direzione, dovrebbero arrivare le dimissioni dopo il flop elettorale del Pd anche in Sardegna.

Dolores Lai, già assessora comunale della Cultura a Sassari durante il secondo mandato da sindaco di Gianfranco Ganau, dal 2014 fa parte dello staff dell'attuale presidente del Consiglio regionale. "Se nella direzione di sabato, come da molti auspicato, si deciderà di andare verso l'elezione di un nuovo segretario, attraverso l'assemblea o con primarie aperte, ho fin da ora deciso di propormi", ha scritto la quarantenne sassarese, cugina del senatore uscente Silvio Lai.

"L'ho deciso senza consultarmi con nessuno, senza alcuna telefonata esplorativa ma soltanto perché, per la prima volta da quando faccio politica, sento nel mio profondo la necessità di ribellarmi e reagire alla troppo pesante sconfitta del mio partito - spiega Lai - Voglio riprendere quel filo interrotto con i sardi, con i nostri militanti prima di tutto perché non sopporto più il distacco sempre più marcato tra il partito democratico e la Sardegna".

L'analisi di Dolores Lai è diretta. "Io il 4 marzo ho perso, ma non mi sento vinta e non voglio partecipare alla caccia al colpevole - afferma - per questo dico subito che il Pd ha perso per colpa anche mia". Ma la sua non è una resa. "Voglio combattere la rassegnazione che ho visto nei volti di tanti e di tante e voglio far rivivere a tutti noi quel senso di comunità che abbiamo smarrito".

L'autocandidatura ha raccolto immediatamente un fiume di consensi e di condivisioni, fra i quali quelli del sindaco di Sassari, Nicola Sanna. "Una proposta molto interessante. Arricchiamola di contenuti condivisi - risponde il sindaco - grazie per esserti messa a disposizione di tutte e tutti".).