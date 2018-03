Nell'Isola 200mila auto senza revisione

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Sono 208.371 le auto private che, in Sardegna, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 20,05% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un'indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017.

In base ai calcoli del comparatore, la provincia con il maggior numero di vetture non revisionate è Cagliari (67.051), quella con i valori più bassi Ogliastra (9.393). A Sassari 39.836 veicoli sono non in regola, seguono poi Nuoro con 25.845 e 25.898, quindi l'Oristanese con 17.326 e il Sulcis con 12.876.

Nel Medio Campidano le vetture non revisionate sono 10.146.

"Sebbene in questi numeri rientri anche una minima percentuale di veicoli tuttora iscritti nei registri, ma magari non circolanti perché, ad esempio, fermi in aree private o per ragioni amministrative - spiega Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it - noi per primi siamo rimasti sorpresi dal vedere valori tanto elevati. Un'auto non revisionata ha importanti ripercussioni sia sulla sicurezza della guida, sia sulla qualità dell'aria che respiriamo e, quindi, sulla nostra salute; nessuno di questi fattori va sottovalutato".(ANSA).