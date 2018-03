Serra marijuana in villetta, due arresti

Avevano trasformato le stanze di una villetta a Quartu Sant'Elena in una serra per coltivare marijuana. Arrestati Umberto Festa, di 27 anni, e Simone Olla, di 29.

Il blitz degli agenti della Polizia di Stato è scattato ieri, dopo una serie di appostamenti che hanno consentito di individuare la villa, situata in via del Timo, a Quartu.

Sequestrate complessivamente 62 piante di marijuana, alte tra i 40 e i 60 centimetri; portalampade, sistemi di ventilazione, climatizzazione e aerazione; aspiratori e tutto l'occorrente per coltivare al meglio la droga.

Dagli accertamenti è emerso che la villetta era stata affittata a Festa ed era dotata di un regolare contatore Enel.

La serra, invece, era alimentata con due cavi collegati abusivamente in modo da non pagare l'ingente quantitativo di energia elettrica consumata.