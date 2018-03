Primavera Fai, cinque tesori da scoprire

Dalla preistoria con le Domus de Janas all'architettura moderna con l'ex l'aeroporto di Elmas, che apre per la prima volta al pubblico dopo anni di chiusura. Ancora: un tragitto in trenino all'ora del tramonto nelle Saline Conti Vecchi a Assemini, una sosta alla chiesa campestre di Nostra Signora di Valverde a Nuoro, citata dal premio Nobel Grazia Deledda in "Canne al Vento".

Da qui a una importante testimonianza della storia militare del nostro Paese, la batteria militare Talmone, a Palau, e poi ancora il Colle dei Cappuccini a Sassari. E' un viaggio affascinante alla scoperta e riscoperta delle bellezze della Sardegna quello proposto dalle Giornate di Primavera del Fai per il weekend del 24 e 25 marzo.

Protagonisti delle visite guidate saranno i volontari del Fondo ambiente italiano ma anche studenti. Tante le curiosità e i siti di interesse ambientale, architettonico, storico, naturalistico e letterario. La nuova delegazione Fai di Cagliari apre a numero chiuso l'ex aeroporto militare di Elmas, "una vera cittadella dell'aria ispirata al Movimento Moderno - spiega Monica Scanu, presidente del Fai Sardegna dallo scorso febbraio - è il primo idroscalo sardo approdo di idrovolanti". Sono cinque i siti da visitare dal nord al sud dell'Isola.

Le visite guidate alle Saline Conti Vecchi, cariche di magia, aperte solo un anno fa, illustreranno attraverso allestimenti d'epoca, documenti storici e video proiezioni la storia di questo compendio, dove l'industria dell'oro bianco convive dagli anni '30 con un'oasi naturale popolata da migliaia di fenicotteri rosa.

A Sassari sarà possibile conoscere da vicino il Colle dei Cappuccini, un sito molto antico che si compone della cripta, la chiesa, il conservatorio e il teatro. La gita a Palau offre invece l'occasione per visitare la batteria Talmone, situata in uno dei punti più belli della costa, tra le spiagge di Porto Raphael e Costa Serena. "Il Fai vive di iscrizioni e del contributo di quanti ci seguono - sottolinea Monica Scanu - le due giornate di Primavera sono un momento importante per la raccolta fondi e offrono una bella opportunità per conoscere bellezze nascoste o poco visitate".