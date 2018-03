Farmaci del futuro, 2 lauree ad honorem

Lauree honoris causa conferite dall'Università di Cagliari a due scienziati di altissimo livello. La magistrale in biologia cellulare e molecolare è andata a Yung-Chi Cheng, 73 anni, della Yale University (Usa). Laurea in farmacia, invece, per Peter Matyus, 67 anni, della Semmelweis University (Ungheria). Le proposte di conferimento - formulate dalle facoltà di Biologia e farmacia, presieduta da Enzo Tramontano e approvate dal senato accademico - sono legate alle rilevanti carriere scientifiche dei due professori.

Il collegamento con Cagliari - come ha spiegato la rettrice Maria Del Zompo introducendo i due 'laureandi' - è innanzitutto legato alla prestigiosa tradizione della farmacologia in Sardegna. Lo stesso Tramontano ha spesso collaborato con Chi Cheng. Matyus è stato visiting professor a Cagliari e ha formato diversi studenti sardi.

Chi Cheng, nella sua presentazione della tesi, ha anche citato la medicina sarda, insieme a quella cinese, come base per lo sviluppo di scoperte che possano venire incontro alle nuove necessità curative. Il riferimento è all'utilizzo delle erbe, tipico anche delle culture orientali.

"La medicina del futuro - ha detto- è una 'we medicine', una medicina del noi. Le nuove generazioni dovrebbero riflettere sui nuovi percorsi che la collaborazione tra medicina occidentale e tradizionale potrebbero aprire". Gli interessi principali dello scienziato britannico hanno riguardato il campo delle ricerche sui farmaci per la terapia dei tumori, dell'Herpes virus, dell'Hiv e del virus dell'epatite B. Da rilevare proprio il suo tentativo di studiare gli estratti naturali della medicina tradizionale cinese mediante le metodologie innovative della medicina tradizionale cinese. È stato insignito di numerosi premi e onorificenze internazionali.

Matyus è autore di 200 articoli su riviste scientifiche internazionali e di 25 brevetti. Ha anche raggiunto importanti successi nel campo della chimica farmaceutica con lo sviluppo di diversi farmaci: quattro sono entrati nella sperimentazione clinica. E' stato insignito per due volte nel suo Paese del Genius prize. Nel campo delle piridazine è stato nominatouno degli otto chimici eminenti.