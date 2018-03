Viareggio Cup: buon esordio del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Debutto positivo della Primavera del Cagliari nella Viareggio Cup 2018. I rossoblù di Canzi hanno battuto per 2-0 i colombiani del Deportes Quindio questo pomeriggio alla Sardegna Arena: la prima volta nell'Isola per la più prestigiosa rassegna di calcio giovanile.

Sono bastati due gol in dieci minuti (più un terzo annullato) e un'attenta gestione della gara per archiviare la pratica del Quindio, forse affaticato dal lungo viaggio, fattosi pericoloso in rare circostanze. Erano circa 1500 i tifosi accorsi allo stadio per questa "prima storica" del Viareggio in Sardegna e che alla fine hanno applaudito i ragazzi di Canzi.

Nel Cagliari subito dentro Caligara, in prestito dalla prima squadra. I rossoblù ci mettono poco più di un minuto a sbloccare il risultato: corner dalla sinistra di Lombardi, Gagliano all'altezza dell'area piccola gira di testa nell'angolino.

Il 2-0 giunge al 10': errore in disimpegno del portiere colombiano Murillo, il cui rinvio diventa un assist perfetto per Doratiotto che colpisce al volo e spedisce il pallone nella porta incustodita.

Il secondo impegno del girone eliminatorio è in programma giovedì 15 marzo contro il Bologna allo stadio "Bresciani" di Viareggio (ore 15). Terza e ultima gara domenica, alle 11, contro i lettoni del Rigas allo stadio "Masini" di Santa Croce sull'Arno. (ANSA).