Stagione Amici della Musica, 18 concerti

Un viaggio tra i capolavori della storia della musica, dalle meraviglie barocche a classici e romantici accenti tra suggestioni impressionistiche fino alle sonorità contemporanee: è la Stagione Concertistica 2018 degli Amici della Musica di Cagliari. In cartellone 18 appuntamenti - tra virtuosistici assoli, intriganti duetti e dialoghi tra "Il Solista e l'Orchestra" - da marzo a dicembre all'Auditorium del Conservatorio di Musica G. Pierluigi da Palestrina e all'ex Manifattura Tabacchi e in altri spazi nel capoluogo e nell'Isola.

La rassegna è stata presentata alla Mediateca del Mediterraneo di Cagliari. Focus sull'arte del pianoforte con l'omaggio a Domenico Scarlatti (1685-1757) autore delle celeberrime Sonate per clavicembalo, di volta in volta accostate a pagine di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven e Robert Schumann, di György Ligeti, Aleksandr Nikolaevi Skrjabin e Fryderyk Chopin, e ancora di Muzio Clementi, Franz Schubert e agli Etudes di Chopin-Godowski. Fil rouge della Stagione 2018 anche il tributo a un altro genio del Barocco, il veneziano Antonio Vivaldi (1678-1741) con l'esecuzione di un'antologia dei suoi Concerti più famosi tra cui "Le quattro stagioni" da "Il cimento dell'armonia e dell'inventione" e l'omaggio a Claude Debussy a cent'anni dalla scomparsa del grande compositore francese.

Sotto i riflettori artisti del calibro del pianista e compositore Francesco Libetta, accanto a giovani e già affermati talenti della tastiera come Scipione Sangiovanni e Emanuele Delucchi, l'ozierese Raffaele Moretti, la moscovita Kamilla Bystrova in duo con Thorwald Jrgensen (theremin) e ancora raffinati concertisti come Carlo Palese, Angela Oliviero, Aurora Cogliandro e Rosabianca Rachel. Spazio anche al Quartetto Adorno (vincitore del Terzo Premio, del Premio del Pubblico e del Premio Speciale per la migliore esecuzione di un brano contemporaneo nell'edizione 2017 del prestigioso "Premio Paolo Borciani") e al Bizzarria Ensemble per un duplice appuntamento con la musica di Vivaldi.