Anas: crescita traffico, +3% a febbraio

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Traffico in crescita sulle strade dell'isola a febbraio, rispetto al mese precedente. Secondo quanto riferisce3 l'Anas, l'Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell'Osservatorio del Traffico ha registrato una crescita del 3% (il dato nazionale è di + 1,5%).

Scomponendo le percentuali all'interno delle macro-aree, i dati di traffico dei veicoli totali sono così distribuiti: rispetto al mese precedente, febbraio segnala un aumento al Nord e in Sardegna del 3% e al Sud del 2%. Stabile il Centro e la Sicilia. Il confronto con febbraio 2017 si rivela invece in calo del 4% al Nord, del 3% al Centro, del 2% al Sud, dell'1% in Sicilia e in Sardegna.

Spicca maggiormente il segmento dei veicoli pesanti rispetto al mese precedente: l'aumento su tutta la rete a febbraio è del 7%, con un picco dell'11% al Nord, seguito dal 7% in Sardegna, dal 6% al Centro e in Sicilia, dal 4% al Sud. (ANSA).