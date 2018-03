Alunni elementari Olbia in capitaneria

(ANSA) - OLBIA, 13 MAR - La capitaneria di porto di Olbia ha ricevuto la visita degli alunni delle terze elementari della scuola del primo circolo di via Re di Puglia. Bambini e insegnanti hanno conosciuto di persona le donne e gli uomini che quotidianamente assicurano la sicurezza in mare nel territorio gallurese. Ad accoglierli il comandante della capitaneria, il capitano di vascello, Maurizio Trogu, che ha illustrato loro l'importanza del ruolo e dell'attività del corpo.

La curiosità dei giovanissimi ospiti è stata soprattutto per la sala operativa, dove hanno preso confidenza con i sistemi di comando e controllo e hanno appreso più in dettaglio i compiti del personale sia nella gestione di situazioni ordinarie che in condizioni di emergenza. Gli sono state presentate le caratteristiche del porto di Olbia e hanno assistito alla proiezione di un filmato sui compiti istituzionali delle capitanerie di porto.

Gli scolari hanno visitato anche il piazzale e la banchina dei mezzi navali della guardia costiera olbiese, cimentandosi a riconoscere le unità navali e le loro caratteristiche.

Un'esperienza che, nelle intenzioni dei vertici della capitaneria, si dovrà ripetere con altre scuole per diffondere una corretta cultura del mare e illustrare l'importanza delle attività marittime.(ANSA).