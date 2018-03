Vaccini: Sardegna,respinti decine alunni

Alcune decine di alunni della scuola dell'Infanzia, bambini dai tre ai sei anni, sono stati rimandati a casa dal dirigente scolastico perché privi delle autorizzazioni Asl sui vaccini. Il dato arriva dal direttore scolastico provinciale di Cagliari Luca Cancelliere relativamente al sud Sardegna, città metropolitana, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano.

"Impossibile quantificare esattamente il numero - spiega all'ANSA - ma le segnalazioni che ci giungono dai dirigenti scolastici sono tante. D'altra parte non possono fare a meno di sottrarsi: lo prescrive la legge. Noi abbiamo sollecitato anche le Asl a rilasciare queste autorizzazioni".

Una circolare era stata emanata lo scorso 19 gennaio proprio in seguito alle lamentele dei genitori che segnalavano disguidi. Solo a Elmas, Comune all'ingresso di Cagliari, i bambini senza autorizzazione sino ai giorni scorsi erano quaranta. "Ma ora sono passati a sedici - precisa all'ANSA il sindaco Antonio Ena -. Personalmente condivido in toto la legge. È a tutela di tutti e va rispettata anche quando non è gradita".

RIMANDATI A CASA CON COPIA LIBRETTO - Rimandati a casa perché arrivati a scuola con la sola copia del libretto delle vaccinazioni sostenute. Secondo quanto si è appreso, infatti, è quanto avvenuto in Sardegna dove diversi genitori si sono presentati a scuola con la fotocopia del libretto sanitario che attesta le effettuate vaccinazioni. In alcuni casi i presidi hanno accettato ma molti altri hanno applicato la normativa alla lettera: serve l'autorizzazione della Asl non è sufficiente il libretto, quindi gli alunni sono stati rimandati a casa. Mamme e papà non si sarebbero rivolti direttamente alle aziende sanitarie spaventati dalle file e dalle possibili perdite di tempo.

ATS, AMPIA ADESIONE E AMBULATORI PREPARATI - Ambulatori per la somministrazione dei vaccini non particolarmente affollati nelle Assl di Sassari. Mentre nel sud Sardegna c'è stata una forte affluenza a ridosso della data di scadenza, 10 marzo, imposte dalle normative per l'ingresso nelle scuole dell'infanzia. "Proprio per far fronte alle esigenze dei cittadini - spiega l'Ats - sono state effettuate aperture straordinarie su tutti gli ambulatori del territorio con grande impegno degli operatori sia sul fronte vaccinazioni che sul fronte certificazioni.

Inoltre, è stato potenziato il servizio di Igiene e Sanità Pubblica e sono stati aperti sportelli ad hoc per il rilascio delle certificazioni". "Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini e dell'ampia adesione registrata - ha dichiarato Silvana Tilocca, responsabile del Dipartimento di prevenzione della Ats Assl Cagliari - Tra qualche giorno l'Ats farà il punto della situazione nell'Isola incrociando i dati con l'ufficio scolastico regionale".

Per ciò che attiene le dosi dei vaccini (il numero di quelli obbligatori è stato incrementato dal decreto Lorenzin) nessun problema con la disponibilità dei farmaci: nel mese di febbraio è stato fatto un ordine corposo per far fronte a un eventuale incremento delle richieste e l'ordine di marzo è in arrivo.

COSSA, FAMIGLIE VITTIME DELLA BUROCRAZIA - "Siamo al teatro dell'assurdo: la Assl di Cagliari decide di incrociare i dati sui vaccini con gli istituti scolastici dopo, e non prima, la scadenza del termine per la presentazione del certificato. Oggi le famiglie si sono viste rifiutare l'ingresso dei figli a scuola e sono pure esposte alle pesanti sanzioni previste dalla legge: vittime unicamente della burocrazia e della disorganizzazione dell'Assl di Cagliari".

Lo denuncia il consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossa. "La stessa Assl aveva fatto circolare la notizia che si sarebbe provveduto alla verifica della situazione vaccinale direttamente con le scuole, tranquillizzando le famiglie, che invece sono state costrette ad un assurdo rush nei giorni immediatamente precedenti la scadenza - attacca - Come se non bastasse, al contrario di quel che dice la Regione non solo non c'è stato alcun potenziamento, ma ambulatori dei quali era stata garantita l'apertura hanno tenuto le porte sbarrate".

Secondo Cossa, infine, "a molti utenti non residenti a Cagliari è stato rifiutato il certificato negli uffici di via Sonnino che ha 'riaperto' solo gli ultimi due giorni. Una vergogna nazionale, in ordine alla quale Arru deve accertare le responsabilità, così clamorosa che non può passare sotto silenzio. Non è possibile che in questo Paese nessuno risponda di nulla".