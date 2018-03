Stop violenza,poliziotte a SoloWomenRun

Anche una ventina di poliziotte hanno preso parte ieri alla quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun, la corsa femminile più solidale d'Italia, organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar e sotto l'egida di Asi. Venti agenti che sulla pettorina, accanto ai simboli della manifestazione, hanno portato il logo della campagna nazionale della polizia di Stato contro la violenza sulle donne "Questo non è amore". Alla partenza c'era anche il camper utilizzato in questi mesi.

La Questura ha partecipato attivamente alla manifestazione già nella giornata di sabato, durante il convegno "360 Gradi Donna", con l'intervento di Andrea Fanti, dirigente della divisione anticrimine, sul tema "Amore e non amore. Indagine sui sentimenti". Domenica è stato posizionato alla partenza della maratone in rosa il camper della campagna informativa "Questo non è amore" utilizzato in questi mesi, e anche in questa occasione, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza di genere.