Sassari, master di economia e cultura

Politica, economia, urbanistica e diritto applicati all'infinito universo dell'arte e della cultura con il DecaPro, il master di secondo livello in Diritto ed economia per la cultura e l'arte nella progettazione dello sviluppo territoriale, attivato dall'Università di Sassari, curato dal dipartimento di Giurisprudenza e dal dipartimento di Architettura, design e urbanistica, in collaborazione con l'Inps, Istituto nazionale previdenza sociale.

Il corso è stato accreditato a livello nazionale dall'Inps, che finanzierà 17 borse di studio, a totale copertura della quota di iscrizione, rivolte ai figli e orfani di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione. Il DecaPro mira a formare esperti capaci di operare sia nel pubblico che nel privato per l'attuazione di politiche e progetti di sviluppo territoriale su base culturale, con particolare attenzione a gestione, tutela e valorizzazione di patrimoni artistico-culturali e all'organizzazione e gestione di servizi, attività ed eventi culturali.

Le attività didattiche saranno svolte in modalità mista (si potrà frequentare anche in modalità e-learning) e prevedono lezioni, seminari, workshop interdisciplinari, laboratori pratici, analisi di casi studio e testimonianze di esperti del settore. Il master si avvale di un esteso network di partner culturali e istituzionali, nazionali e internazionali, dove gli allievi svolgeranno il periodo di tirocinio finale della durata di tre mesi. La domanda di partecipazione al concorso di ammissione al master dovrà essere compilata entro le 12 del 23 marzo.