Lavoro: 9mila nuovi occupati a gennaio

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Monitorare le prospettive dell'occupazione nelle imprese e la relativa richiesta di profili professionali. Sono questi gli obiettivi del progetto "Excelsior", arrivato alla sua diciannovesima edizione, realizzato da Unioncamere in accordo con l'Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal), insieme alle Camera di Commercio del territorio e a Unioncamere Sardegna. "Nell'ambito di questo progetto - fanno sapere dall'Ente camerale di Nuoro - in questi giorni è in corso l'aggiornamento sulle previsioni di assunzione relative al trimestre aprile-giugno 2018 attraverso un questionario indirizzato ad un campione di imprese e studi professionali con dipendenti, distribuiti su tutto il territorio nazionale e selezionati casualmente dagli archivi delle Camere di Commercio. Le imprese hanno ricevuto una comunicazione ufficiale e il questionario da compilare entro il 19 marzo".

L'indagine prende in esame in questo caso l'andamento delle possibili assunzioni tra aprile e giugno 2018. La Camere di Commercio della Sardegna sono a disposizione per ogni tipo di supporto necessario alla compilazione del questionario - c'è anche una pagina dedicata - così come la società del sistema camerale InfoCamereScpA, che ha attivato un help desk per fornire assistenza tecnica alle imprese, raggiungibile telefonicamente allo 06.64892228 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Secondo gli ultimi risultati emersi dalla precedente indagine Excelsior, in Sardegna a gennaio erano previste 9.060 nuove entrate nel mondo del lavoro.(ANSA).