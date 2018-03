Schianto frontale a Gonnesa,giovane grave

Un giovane è ricoverato in fin di vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale 126, nei pressi di Gonnesa. L'incidente ha coinvolto due utilitarie: una è rimasta al centro della carreggiata semidistrutta, l'altra è finita in cunetta.

Ci sono anche altri cinque feriti, subito portati in ospedale dalle ambulanze del 118. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri e e i vigili del fuoco.

La Statale, all'altezza del km 30,000, è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore.