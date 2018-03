Astori: commozione in stadio Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Tutta la Sardegna arena in piedi per salutare Davide Astori, il giocatore della Fiorentina morto domenica scorsa a Udine. Nel prepartita della sfida contro la Lazio è stato esposto nel settore distinti lo striscione 'Ciao Davide'. Nel maxischermo è stato proiettato un video commemorativo accompagnato dalla canzone 'Ho messo via' di Ligabue: Astori era infatti fan del cantate di Correggio.

Dall'ingresso delle squadre sino alla fine del minuto di raccoglimento i led della prima e seconda fila hanno fatto scorrere la scritta 'Ciao Davide', coordinata con lo striscione.

Anche gli ultrà del Cagliari hanno voluto ricordare Astori con uno striscione firmato dagli Sconvolts. Titolo: 'Ciao Davide...13 in eterno'. Poi un coro dedicato al giocatore "In questo calcio moderno, di gente senza valori - hanno cantato i tifosi - sei stato tu l'esempio: Davide Astori".

Il Cagliari è entrato in campo con la maglia gara Astori 13.

D'accordo con la Fiorentina i bambini che hanno accompagnato i giocatori all'ingresso in campo, indossando le maglie rossoblù e viola con la scritta Astori 13. Al momento del via al minuto di raccoglimento è partito il video della Lega di A dedicato ad Astori. Nelle maglie della due squadra, sulla manica sinistra, c'è la patch con la scritta 'Ciao Davide'. La maglia di Davide Astori è stata esposta nel museo del Cagliari accanto a quella di Gigi Riva. (ANSA).