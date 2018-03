Auto fuori strada, un morto e tre feriti

Tragedia della strada all'alba sulla Statale 195. Un giovane di 25 anni, Nicola Pisano, di Sarroch, è morto sul colpo in un incidente all'altezza del quindicesimo chilometro in direzione Pula.

Secondo i primi accertamenti l'auto sulla quale viaggiava il giovane insieme ad altri tre amici è uscita fuori strada, ribaltandosi. Pisano è morto sul colpo, mentre le altre persone a bordo dell'auto sono rimaste ferite.

L'incidente risale alle 6.30 circa: sul posto sono intervenute due auto dei carabinieri del radiomobile di Cagliari, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'uscita di strada della vettura: tra le ipotesi anche l'alta velocità.

Non destano preoccupazione le condizioni dei feriti trasportati negli ospedali Brotzu e Santissima Trinità.