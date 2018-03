Sabato d'estate e domenica di pioggia

Caldo e pioggia: due netti capovolgimenti di fronte per il meteo del prossimo fine settimana in Sardegna. Sabato si avranno quasi scampoli d'estate con temperature massime che potranno raggiungere anche i 25 gradi, domenica invece tornano le nuvole e qualche piovasco.

Lo confermano le previsioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. Una bolla d'aria calda si assesterà sull'isola con una scarsa ventilazione che ruoterà da libeccio a scirocco alzando le temperature: sono infatti previste minime di 19 gradi e massime fino a 25, soprattutto nelle zone costiere, nel Campidano e nelle aeree interne del Sulcis.

Domenica si avvicinerà all'Italia una perturbazione di origine atlantica che interesserà anche la Sardegna portando un aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone settentrionali, nel sassarese e in Gallura e qualche pioggia, con cumulati che comunque non supereranno i 100 millimetri in sei ore. Le temperature tenderanno a calare di qualche grado.