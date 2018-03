Molotov a studio suo legale, arrestato

(ANSA) - CAGLIARI, 9 MAR - Ha tentato di incendiare lo studio del legale che aveva curato la sua separazione, perché l'avvocato gli aveva inviato un decreto ingiuntivo visto che non gli era stata saldata la parcella. È accaduto nella notte a Elmas, il responsabile dell'attentato incendiario Giulio Arca, 61 anni è stato arrestato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto durante la notte in via Salomone a Elmas. L'uomo, in sella a uno scooter, ha raggiunto lo studio legale, lanciando tre bottiglie incendiarie contro le finestre.

L'uomo è poi fuggito dalla zona, ma qualcuno lo ha visto allontanarsi, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le pattuglie del Radiomobile di Cagliari, coordinate dal tenente Stefano Martorana.

Il 61enne è stato intercettato dalle "gazzelle" che hanno cercato di fermarlo. Dopo un breve inseguimento, Arca ha perso il controllo dello scooter, cadendo e rimanendo lievemente ferito, a quel punto i militari lo hanno acciuffato.

Nell'incendio sono stati danneggiati gli infissi delle finestre dello studio legale, le fiamme si sono spente da sole, senza propagarsi all'interno. L'area è stata poi bonificata dai vigili del fuoco.(ANSA).