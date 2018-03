Incendio su motonave in porto Oristano

Un incendio che poteva avere gravi conseguenze si è sviluppato poco prima delle 8 nella stiva della motonave turca Recep Kuru ormeggiata al porto industriale di Oristano con un carico di grano destinato al pastificio Cellino.

Le fiamme sono partite da una piccola pala meccanica utilizzata per lo smassamento del carico. Il tempestivo intervento del personale di bordo, intervenuto con gli estintori in dotazione, ha permesso di limitare i danni e scongiurare ogni pericolo per l'equipaggio. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e il personale della Guardia Costiera, che ha già avviato una indagine per accertare il rispetto delle misure di sicurezza a bordo della motonave. La Recep Kuru è una motonave General cargo del 1994 lunga 99 metri e con una stazza di 3.229 tonnellate. L'ultimo porto toccato prima di Oristano è stato quello di Poti nello Stato della Georgia.