Fiamme cantiere SS125, distrutti 4 mezzi

Un incendio ha distrutto nella notte quattro escavatori all'interno di un cantiere per la costruzione della nuova Statale 125 - che collega Cagliari a Tortolì - in località Luggerras, a Tertenia, in Ogliastra. Sul rogo, probabilmente di natura dolosa, indagano i Carabinieri del paese.

Il bilancio dei danni è pesante per la società subappaltatrice con sede a Napoli e proprietaria dei quattro mezzi su nove dislocati nel cantiere. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco per estinguere le fiamme che hanno interessato tre escavatori rimasti completamente distrutti e ne hanno danneggiato gravemente un quarto. Nessun danno invece per gli altri cinque mezzi presenti.