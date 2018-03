Doping, positivo Joao Pedro del Cagliari

Torna il doping in Serie A: il brasiliano del Cagliari Joao Pedro è infatti risultato positivo all'idroclorotiazide (un diuretico) ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il Sassuolo dell'11 febbraio scorso. Il giocatore, al quale è stata appena comunicata la notizia della positività, è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping di Nado Italia.

Con Joao Pedro sono due i calciatori del massimo campionato italiano finiti quest'anno nelle maglie dell'antidoping. Nel settembre scorso infatti fu trovato positivo il capitano del Benevento Fabio Lucioni. Nel suo caso la sostanza risultata alle analisi è l'anabolizzante clostebol, mentre in quello in Joao Pedro è stato l'idroclorotiazide, classificato come diuretico. "Ho assunto il farmaco in buonafede, su indicazione del medico del Benevento" si difese il capitano del club sannita, ma il tribunale nazionale antidoping di Nado Italia a metà gennaio lo ha squalificato per un anno, mentre 4 anni di squalifica sono stati inflitti al medico del Benevento Walter Giorgione.

Joao Pedro, centrocampista brasiliano ha segnato finora cinque gol. Dopo un buon inizio di stagione ha avuto un calo di rendimento e il nervosismo gli ha giocato qualche brutto scherzo: si è infatti preso 4 turni di squalifica, per aver colpito a gioco fermo l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa e lui stesso ha ammesso che "ci stava per quello che è successo, ne sono consapevole. L'errore fa parte del gioco, uno deve comunque imparare".

POSITIVO ANCHE IN ALTRA GARA - Joao Pedro è risultato positivo al test antidoping per idroclorotiazide anche in un'altra partita, oltre a Sassuolo-Cagliari dell'11 febbraio scorso: il calciatore brasiliano ha infatti fallito il controllo dopo la gara esterna col Chievo del 17 febbraio. Joao Pedro, che è già stato sospeso nella prima mattinata da Nado Italia ed al quale è stata notificata pochi minuti fa anche la seconda positività, rischia ora una sanzione fino a due anni di squalifica.

MAZZATA NEL GIORNO DEL COMPLEANNO - La notizia forse più brutta della carriera proprio nel giorno del suo ventiseiesimo compleanno. Il sito ufficiale stamattina aveva salutato Joao Pedro con gli auguri da parte di tutta la famiglia del Cagliari Calcio. Poi è arrivata la mazzata: il giocatore è risultato positivo all'antidoping per l'utilizzo di un diuretico, inevitabile la sospensione. Al momento nessuna reazione da parte del club che evidentemente sta ancora cercando di capire che cosa sia successo. Nella storia del Cagliari è la prima volta che a un giocatore rossoblù viene contestato il doping.

Il test si riferisce alla gara con il Sassuolo giocata a Reggio Emilia lo scorso 11 febbraio. Joao Pedro in quell'occasione era stato impiegato dal tecnico Lopez dal primo minuto e aveva disputato tutta la partita. Il numero 10 rossoblù era rientrato la settimana precedente da una squalifica di quattro giornate (una per ammonizione dopo diffida più tre per una scorrettezza a pallone lontano rilevata durante la gara interna con la Fiorentina). Durante la lunga assenza il giocatore brasiliano era sceso in campo con la formazione Primavera.

SOCIETA', ASSOLUTA FIDUCIA IN BUONA FEDE - Sorpresa. È la prima reazione del Cagliari a seguito di quanto notificato questa mattina dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping al giocatore Joao Pedro: positivo al test per uso di diuretici dopo la sfida dello scorso 11 febbraio a Reggio Emilia con il Sassuolo, e poi di nuovo in quella successiva in casa del Chievo, il 17 dello stesso mese.

"Il Cagliari calcio - si legge in una nota - appresa con stupore la notizia, auspica che venga fatta quanto prima chiarezza sulla vicenda, ponendosi a totale disposizione delle autorità preposte per la pronta risoluzione della questione". La società "ha assoluta fiducia nella buona fede e correttezza del calciatore" Per il momento il giocatore è sospeso. Per conoscere le decisioni del tribunale sulla sanzione bisognerà ancora attendere.