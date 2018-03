SoloWomenRun, in 7mila a Cagliari

Sarà la giovane campionessa Dalia Kaddari la testimonial della SoloWomenRun Open in programma domenica a Cagliari. Quartese, 17 anni il prossimo 23 marzo, è una delle speranze italiane della velocità. Campionessa italiana Allieve dei 200 metri in carica, nonostante l'età è già azzurra Juniores (Under 20). Allenata alla Tespiense Quartu da Fabrizio Fanni, detiene il record italiano Allieve sui 200 metri con 23"68 e quello cadette sugli 80 con 9"77. Sono più di 7mila le donne che affronteranno la corsa femminile solidale d'Italia, organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar e sotto l'egida di Asi.

Confermata la versione Pink Color Edition, su un percorso completamente nuovo e, per la prima volta, tutto cittadino, con della polvere rosa fornita a tutte le partecipanti. Esaurite in poche settimane le iscrizioni per il tracciato Open non competitivo, aperto a tutte, di 5 km. C'è invece ancora qualche pettorale disponibile per la Challenge competitiva.

La partenza della Open sarà data domenica alle 9.30, quella della Challenge alle 10.45: il percorso partirà da Largo Carlo Felice, nell'intera sede stradale da piazza Yenne all'intersezione con via Roma, e si snoderà poi lungo via Roma, viale Diaz, via Dante, piazza San Benedetto, via Paoli, piazza Garibaldi, via Garibaldi, piazza Costituzione e via Manno, per rientrare in Largo Carlo Felice dove sarà posizionato l'arrivo. La gara Open prevede un solo giro, quella Challenge due.