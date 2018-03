Saltano vertici Pd e maggioranza

Salta la segreteria regionale del Pd prevista per oggi. All'origine - secondo quanto apprende l'ANSA - ci sono sopraggiunti impegni del segretario Giuseppe Luigi Cucca a Roma. Di tutti i nodi del partito si discuterà direttamente nella direzione che si terrà la prossima settimana a Oristano, quasi sicuramente venerdì 16. Non è escluso che, alla luce del terremoto elettorale che ha fatto precipitare il Pd sotto il 15%, il segretario possa dimettersi. Il passo indietro di Cucca è già stato chiesto dal deputato uscente e non più rieletto, Francesco Sanna, con un post su Facebook.

Nel frattempo non si terrà nemmeno il tanto atteso vertice di maggioranza fissato sempre per oggi e chiesto dalle forze politiche che sostengono la Giunta Pigliaru: rinvio per impegni istituzionali legati alle celebrazioni per l'8 marzo. Il pressing dei partiti su Villa Devoto per un "cambio di passo" potrebbe anche produrre un nuovo rimpasto in Giunta, con una squadra più politica che traghetti Esecutivo e maggioranza di centrosinistra sino a fine mandato.

Ma è improbabile che il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, rinunci ad alcune pedine della sua Giunta, tra questi il vicepresidente e assessore del Bilancio Raffaele Paci. Alcuni alleati però spingono: è il caso dell'Upc con Pierfranco Zanchetta che ha impresso un'accelerazione con la richiesta di un azzeramento complessivo della squadra di governo.