Perde controllo auto e finisce in locale

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAR - Ubriaco al volante, ha perso il controllo dell'auto che dopo una sbandata è finita con il muso dentro una piadineria, sfondando la vetrata.

E' successo questa sera in centro a Cagliari. Un 32enne, residente nel capoluogo alla guida di una Toyota Yaris, mentre percorreva via Grazia Deledda, ha perso il controllo del veicolo che dopo una sbandata è salito sul marciapiede sfondando la vetrina del locale. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno e nell'esercizio pubblico non c'erano clienti.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Il conducente della Yaris è stato sottoposto al test dell'etilometro: aveva un tasso oltre l'1,5, tre volte superiore a quanto consentito dalla normativa.

La patente gli è stata ritirata e gli è stato sequestrata l'auto. (ANSA).