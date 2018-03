Mutui: rata 299 euro, Sardegna ultima

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAR - Rata media mensile del mutuo di 299 euro: la Sardegna si colloca all'ultimo posto della graduatoria italiana nella mappa del credito. Entrando nel dettaglio provinciale spicca il Medio Campidano che, con una rata media mensile pari a soli 275 euro, si posiziona al primo posto assoluto nella graduatoria nazionale per valore medio più contenuto. A Olbia-Tempio, invece, la rata media più elevata della regione (327 euro). Cagliari è in una posizione intermedia, con 301 euro.

Relativamente all'indebitamento residuo per estinguere i finanziamenti attivi, la Sardegna si colloca al 18/o posto con 25.884 euro. La provincia con il debito residuo più elevato risulta essere Cagliari, con 31.114 euro: è al 66/o posto nel ranking nazionale capeggiato da Milano con 52.595 euro. Al contrario l'area che risulta meno esposta è il Medio Campidano con un indebitamento medio di 22.329 euro (105/o posto in Italia). Sono i principali numeri della mappa del credito in Italia realizzata da Crif e relativa al 2017.

In Sardegna, per quanto riguarda la distribuzione delle diverse tipologie di contratti di credito, l'incidenza dei mutui all'interno del portafoglio delle famiglie risulta pari al 15,7%: l'isola è al penultimo posto della graduatoria nazionale, seguita solamente dalla Calabria.

Relativamente ai prestiti personali, invece, il peso sul totale dei finanziamenti attivi risulta al di sopra della media nazionale e pari al 37,2%, ma la tipologia di finanziamenti maggiormente presenti nel portafoglio delle famiglie sarde è rappresentato dai prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi, la cui incidenza sul totale si attesta al 47,1%.

