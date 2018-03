'Ciao Davide' su maglie squadre Serie A

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - In questo fine settimana, sui campi di calcio Davide Astori non sarà ricordato soltanto con un minuto di raccoglimento, deciso dalla Figc prima di tutte le partite di Serie A, B e C. Nel massimo campionato, su indicazione della Lega Serie A, le squadre giocheranno con una patch speciale con la scritta "Ciao Davide" sulla manica della divisa. L'annuncio e' arrivato dalla Lega con una nota.

Oggi al funerale del capitano della Fiorentina, in rappresentanza della Lega Serie A erano presenti il commissario Straordinario, Giovanni Malagò, il vice commissario, Paolo Nicoletti, e il direttore generale, Marco Brunelli.