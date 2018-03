Migliaia in S.Croce per funerali Davide Astori

C'era anche una delegazione partita da Cagliari ai funerali di Davide Astori, celebrati questa mattina a Firenze, nella basilica di Santa Croce, dal cardinale Giuseppe Betori. Tra i presenti nella basilica dove si svolgono le esequie, oltre ai famigliari e alla compagna Francesca (il cui padre ha avuto un malore in chiesa), ci sono da Giovanni Malagò a Renzi, Diego e Andrea Della Valle, tutta la Fiorentina e le altre squadre viola, quella femminile e le giovanili. Tante le delegazioni delle altre società di calcio, compresa Juventus (con in testa l'allenatore Allegri, che fece esordire Astori in serie A a Cagliari) e Inter. Tra la gente in piazza, tanti con le sciape viola, c'è chi è arrivato alle 7 per potersi mettere nelle prime file.

Per il Cagliari, squadra in cui il capitano viola ha militato dal 2008 al 2014, c'erano gli ex compagni Conti, Dessena, Cossu, Sau, Pisano (ora all'Olbia) e Barella, con il presidente Giulini e il vice presidente Filucchi, il dg Passetti, il segretario Stagno e il responsabile della comunicazione Steri.

In duemila anche allo stadio dove il feretro è passato per un ultimo saluto.

"Siamo qui a pregare per Davide, in questa basilica che l'Italia ha voluto fosse il sacrario degli uomini più illustri che l'hanno onorata, e che custodisce le virtù più alte del nostro popolo", ha detto il cardinal Betori aprendo la cerimonia funebre. "Queste virtù noi riconosciamo in Davide e per questo lo salutiamo in questo luogo".